Пристававшего к девочке в Петербурге мигранта подозревали в таком и ранее

В Невском районе Петербурга задердали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки-пордростка, совершенных на детской площадки. Об этом сообщают Невские Новости. Об инциденте в полицию заявила мать пострадавшей девочки.

По подозрению в совершении преступления задержан безработный мигрант. Оказалось, что его уже подозревали в аналогичном преступлении. К другому ребенку он прситавал всего две недели назад. В отношении задержанного возбуждено уголовное дел.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге отец ребенка дошкольного возраста обвинил в надругательстве над ним подростка.