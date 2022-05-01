1351 пациент с коронавирусом проходит лечение в больницах Петербурга

В настоящее время в петербургских стационарах остается 1351 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе администрации города, выписали за сутки 129 человек, а поступили 94 новых пациента.

188 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации. К аппаратам искусственной вентиляци легких подключены 42 человека.

5992 петербуржца получают лекарственную терапию на дому. Как сообщает «МК в Питере», городские фармацевтические компании наращивают производство. Всего в Петербурге на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 6042 человека.

Для пациентов с коронавирусной инфекцией в петербургских стационарах подготовлено 1509 коек. В режиме инфекционных работают шесть городских и одна федеральная больница.