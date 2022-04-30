Почти 500 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 29 апреля, в официальную статистику вошли 492 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные опубликовал оператвиный штаб. Суточная заболевамость коронавирусом выросла незначительно. Днем ранее сообщалось о 477 заболевших. Всего за время пандемии количество заболевших коронавирусом петербуржцев достигло 1 519 338.

Госпитализаций за сутки потребовалась 132 пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирус. Были выписаны по завершении лечения 494 петербуржца.

За сутки от коронавируса умерли 14 петербуржцев. В начала пандемии болезнь унесла жизни уже 33 481 человека.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал новую волну коронавируса в июне и призвал россиян ревакцинироваться.