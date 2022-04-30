Министр здравоохранения призвал россиян ревакцинироваться, чтобы избежать новой волны коронавируса

Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России может наступить в июне. Такой прогноз развития эпидемиологической ситуации дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Министерства здравоохранения пояснил, что в настоящий момент коллективный иммунитет к коронавирусу в России снижается. Поэтому высокий риск подъема заболеваемости приходится на конец мая или начало июня.

Михаил Мурашко призвал не ждать, когда поднимется новая волна коронавируса, а заниматься профилактикой уже сейчас. В частности, он рекомендовал россиянам пройти ревакцинацию против коронавируса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что министр здравоохранения заявил о независимости России от поставок импортных тест-систем на Covid-19.