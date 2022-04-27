Количество заболевших коронавирусом петербуржцев возросло до 510 за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки выявлено 510 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

По сравнению с предыдущим днем заболеваемость в Петербурге немного возросла. Во вторник сообщалось о 467 случаях. Всего за время пандемии положительный результат тестов на коронавирус волучили 1 517 882 петербуржца.

Госпитализация потребовалась 159 пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирус. Днем ранее в больницы увезли только 109 человек. Выписали по выздоровлению 626 человек.

За сутки в Петербурге от коронавируса умерли14 человек. С начала пандемии общее число летальных исходов составило 33 435.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Роспотребнадзоре ситуацию с коронавирусом в России назвали стабильной.