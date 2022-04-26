Петербуржцы смогут пройти доконтактную профилактику коронавируса препаратом Evusheld

В Петребург поступило 2700 доз препарата Evusheld производства компании AstraZeneca. Как разъяснили в комитете по здравоохранению, препарат предназначен для доконтактной профилактики коронавирусной инфекции.

«Эвушелд» будет использоваться для лиц хроническими заболеваниями с повышенным риском заражения COVID-19. Особенно показан он тем, для кого велика вероятность неадекватного реагирования на активную иммунизацию. Раствор будет вводится таким пациентам однократно двумя дозами внутримышечно.

Получить консультацию по применению препарата «Эвушелд» петербуржцы могут у своего участкового врача в поликлинике.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе выявили 467 случаев коронавируса за сутки.