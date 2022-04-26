Более 7 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки, 25 апреля в России выявлено 7107 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Суточная заболеваемость коронавирусом в России снижается. Днем ранее сообщалось о 7651 новом случае болезни. Всего с начала пандемии коронавиурс диагностировали у 18 151 895 россиян.

В больницы за минувшие сутки увезли 3161 пациента с диагнозом коронавирус. 11 899 человек полностью выздоровели после перенесенного заболевания.

Скончались от коронавируса и его последствий 176 россиян за сутки. Всего пандемия унесла жизни 375 237 россиян.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге за прошедшие сутки выявили 467 новых случаев коронавируса.