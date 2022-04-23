8,8 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

В России за прошедшие сутки, 22 апреля, коронавирус диагностирован у 8829 россиян. Такие данные опубликовал оператвиный штаб. Днем ранее было зарегистрировано почти такое же количество заболевших 9001. Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 18 128 691 россиянин.

За сутки от коронавируса и его последствий в России умер 171 человек. В предыдущие сутки сообщалось о 195 умерших. Всего с начала панжемии болезнь унесла жизни 374 734 россиян.

С подтвержденным диагнозом коронавирус в больницы забрали 2 682 человеека. Выписаны по выздоровлению после перенесенной болезни 13 030 человек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице за сутки диагностировали 603 новых случая коронавируса.