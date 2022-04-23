Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге стабильно превышает 600 человек

За прошедшие сутки, 23 апреля, в официальную статистику в Петербурге вошли 603 заболевших. Об этом сообщает оператвиный штаб.

По сравнению с предыдущим днем суточная заболеваемость почти не изменилась. Тогда сообщалось о 608 заболевших петербуржцах.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге стабильно превышает 600 случаев. Ниже она опустилась лишь только 21 апреля, когда выявили 579 новых случаев, и 12 апреля, когда в статистику вошло 508 новых случаев.

Госпитализация за сутки потребовалась 131 петербуржцу с подтвержденным диагнозом коронавирус. Завершили лечение и были выписаны 892 пациента. За сутки коронавирус унес жизнь девяти петербуржцев.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что первомайское шествие в Петербурге не согласуют из-за ограниченйи по коронавирусу.