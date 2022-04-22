Суточная заболеваемость коронавирусом в России снова достигла 9 тысяч случаев

В России за прошедшие сутки, 21 апреля, зарегистрирован 9001 случай коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

По сравнению с предыдущим днем заболеваемость незначительно выросла — тогда сообщалось о 8875 случаях. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 18 119 862 россиянина.

В больницы за сутки забрали 2 660 россиян с подтвержденным диагнозом коронавирус. Днем ранее было госпитализировано 2928 человек.

Суточная смертность от коронавируса в России составила 195 человек. С начала пандемии число летальных исходов достигло 374 563.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице выявлено 608 случаев заболевания за сутки.