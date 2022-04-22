Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге немного выросла

В Петербурге за прошедшие сутки, 21 апреля, в официальную статистику по коронавирусу вошло 608 новых случаев. Такие данные опубликовал оперативный штаб. По сравнению с предудщим днем заболеваемость незначительно выросла. Накануне сообщалось о 579 новых случаях. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 1 515 172 новых случая заболевания.

Госпитализировали за сутки 145 петербуржцев с коронавиурсом. Этот показатель незначительно снизился, так как днем ранее сообщалось о 154 доставленных в больницы с подтвержденным дианозом коронавирус.

Суточная смертность от короанвируса в Петербурге составила 10 случаев. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 33 375 горожан.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 25 апреля в Петербурге снимается часть коронавирусных ограничений.