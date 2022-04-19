Более 8,5 тысяч случае коронавируса диагностировали в России за сутки

В России за прошедшие сутки, 18 февраля, диагностировали 8640 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. Днем ранее сообщалось о 9434 новых случаях. Всего за время пандемии коронавирус диагностировали у 18 092 791.

За сутки от коронавируса и его последствий умерли 235 человек. Количество летальных исходов от болезни с начала пандемии достигло 373 948.

Госпитализация за сутки потребовалась 3462 россиянам. Этот показатель вырос боле, чем в три раза — накануне в больницы увезли 1058 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице суточная заболеваемость коронавирусом составила 624 случая.