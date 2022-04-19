624 петербуржца заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 18 апреля, в официальную статистику вошли 624 заболевших коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость практически не изменилась. Днем ранее сообщалось 628 заболевших. Всего за время пандемии число зарегистрированных случаев коронавируса в Петербурге достигло 1 513 374.

Госпитализировали с подтвержденным диагнозом коронавирус 135 человек за сутки. Это почти вдвое больше чем днем ранее, когда сообщалось о 70 доставленных в больницы пациентах.

Завершили лечение от коронавируса 625 петербуржцев за сутки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в больнице имени Боткина открылось пятое отделение реанимации для пациентов с коронавирусом.