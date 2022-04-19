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Пятое отделение реанимации ковид-пациентов открыли в больнице Боткина

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© Фото: Baltphoto

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В новом отделении больницы имени Боткина 12 реанимационных боксов.

В Боткинской больнице открылось пятое по счету отделение реанимации для пациентов с коронавирусом, рассчитанное на 12 реанимационных коек. Как сообщили в комитете по здравоохранению, в отделении будут оказывать помощь пациентам в критических состояниях, которые возникли на фоне протекания инфекцонных заболеваний.

Каждый из боксов оборудован центральной разводкой кислорода, вентиляцией и кондиционированием воздуха. В числе другого используемого в отделении реанимации оборудования: современная дыхательная аппаратура Mindray, системы мониторинга витальных функций, портативный аппарат УЗИ-диагностики и портативной рентгеновской диагностической системой «Мобикомпакт». С учетом нового отделения общее число реанимационных коек в больнице имени Боткина достигло 60.

За симптомами, напоминающими другие болезни, часто может маскироваться инфаркт. Ранее АБН сообщало, как распознать заболевание.

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