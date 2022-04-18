Мурашко сообщил, что Россия не зависит от поставок импортных тест-систем на Covid-19

Россия не испытывает сложностей с поставками тест-систем для диагностики коронавируса. Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, за прошедшие два года в России было зарегистрировано свыше 400 тест-систем отечественного происхождения.

Министр здравоохранения отметил, что отечественная промышленность развивается очень активно. Он подчеркнул, что страна независима от поступления иностранных тест-систем на территорию РФ по диагностике COVID-19 и ряда других заболеваний.

Не наблюдается в России, по словам главы Минздрава, и перебоев с лекарствами. В том числе доступны препараты, находящиеся в списке жизненно важных.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в марте россияне потратили на лекарства в 2,6 раза больше средств, чем годом ранее.