Менее 9 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

В России за прошедшие сутки, 17 апреля, зарегистрировано 9434 новых случая коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Это существенно меньше, чем накануне, когда сообщалось о 10 263 новых случаях. Всего за время пандемии в России было выявлено 18 084 151 случаев коронавируса.

Госпитализация за сутки понадобилась 1058 россиянам с коронавирусом. Днем ранее в больницы с подтвержденным диагнозом коронавирус забрали 1454 человека.

В России за сутки умерло 213 заболевших коронавирусом. За все время пандемии количество летальных исходов от коронавирусной инфекции и её последствий достигло 373 713.

Завершили лечение от коронавируса и были выписаны по выздоровлению 14 324 россиянина за сутки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе за сутки заболели коронавирусом 628 человек.