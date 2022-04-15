Семьям с детьми 8 до 17 лет выплатят 505 миллиардов рублей

505 миллиардов рублей будет выделено в России на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет в текущем году. Об этом на заседании Кабмина заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Получателями выплат станут родители более 5 миллионов детей вышеуказанной категории. Средства они получат уже в апреле.

Установить дополнительное пособие для семей с детьми от 8 до 17 лет предложил президент России Владимир Путин. Выплаты будут осуществляться семьям, где на человека в месяц приходится сумма меньше прожиточного минимума. После оценки материального положения заявителя пособие ему назначат сразу на год.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что доход Владимира Путина за 2021 год составил чуть более 10 миллионов рублей.