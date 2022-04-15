Более 11 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

В России за прошедшие сутки, 14 апреля, диагностировали 11 432 новых случая коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Днем ранее сообщалось о 11 348 новых случаях. Общее число заболевших за время пандемии достигло 18 053 359 новых случаев.

а сутки коронавирус унес жизни 261 россиянина. Всего с начала пандемии от болезни и её последствий скончалось 373 027 человека.

В больницы с подтвержденным диагнозом коронавирус за сутки забрали 2867 россиян. Количество госпитализации снижается — в предыдущие сутки сообщалось о 3131 доставленном в больницу пациенте.. Полностью поправились после болезни 19 523 человека.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за сутки коронавирус диагностировали у 619 петербуржцев.