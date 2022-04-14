11 348 россиян заболели коронавирусом за сутки

В России за сутки коронавирус подтвердили у 11 348 человек. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Днем ранее сообщалось о 11 754 заболевших. Всего за время пандемии положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 18 041 927 человека.

Больше всего заболевших в Москве — 868 человек. Второй по суточной заболеваемости стала Свердловская область, где зарегистрировано 612 случаев. Петербург замыкает тройку лидеров по заболеваемости с 604 новыми случаями.

За сутки от коронавируса в России умерли 254 человек. Всего за время пандемии от болезни умерло 372 766 россиян.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Покровская больница завершила работу в качестве инфекционной и вернулась к плановому приему пациентов.