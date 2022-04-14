604 петербуржца заболели коронавирусом за сутки

<p>В Петербурге за прошедшие сутки, 13 апреля, в официальную статистику вошли 604 новых случая заболевания. Днем ранее сообщалось о 587 заболевших. Такие данные опубликовал оперативный штаб.</p>

<p>Петербург находится на третьем мест по чуточной заболеваемости после Москвы и Свердловской области. Всего за время пандемии количество заболевших коронавирусом петербуржцев составило 1 510 188.</p>

<p>За сутки от коронавируса в Петербурге скончалось 14 человек. С начала пандемии болезнь унесла жизни 33 269 петербуржцев.</p>

<p>В больницы за сутки увезли 130 петербуржцев с подтвержденным диагнозом коронавирус. Выздоровели после перенесенного заболевания 1 348 человек.</p>

<p>Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что лор из Петербурга назвал маловероятной новую вспышку коронавируса после майских праздников.</p>