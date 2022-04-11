Менее 12 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки, 10 апреля, заболеваемость коронавирусом в России опустилась до 11 855 новых случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеваемостью. Эта цифра существенно меньше опубликованной днем ранее — тогда сообщалось о 13 056 заболевших за сутки. Общее число случаев коронавируса, зарегистрированных в России с начала пандемии составляет 18 007 915.

За сутки в России от коронавируса и его последствий скончались 248 человек. Общее число летальных исходов за время пандемии достигло 371 964.

Госпитализация понадобилась 1390 россиянам с подтвержденным коронавирусом. 26 755 человек полностью выздоровели после перенесенного коронавируса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о 609 новых случаях коронавируса, зарегистрированных в Петербурге за сутки.