Заболеваемость коронавирусом в Петербурге сократилась до 609 случаев за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки в официальную статистику вошли 609 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Суточная заболеваемость незначительно понизилась — днем ранее сообщалось о 617 новых случаях. Общее количество заболевших в Петербурге с начала пандемии достигло 1 508 489 человек.

За сутки в Петербурге умерли от коронавируса и его последствий 12 человек. Всего с начала пандемии количество погибших достигло 33 229 человек.

Госпитализировали 75 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Выписали по выздоровлению 674 петербуржца.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в связи с улучшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу Казахстан открыл границу для россиян.