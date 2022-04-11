Компания Ericsson решила приостановить деятельность в России

Компания Ericsson, которая занимается технологиями для сетей связи, цифровыми услугами, услугами расширенной технической поддержки и обслуживания сетей, приостанавливает деятельность в России. Как следует из сообщение компании, её работа в стране прекращается на неопределенный срок.

Российские сотрудники Ericsson будут отправлены в длительный отпуск. В компании пообещали осуществить все положенные выплаты.

В компании Ericsson уточнили, что поставки всей продукции в Россию приостановили еще в конце февраля. Решение о приостановке деятельности принято в свете последних событий и с учетом введенных Евросоюзом санкций против России.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в США спрогнозировали срок, за который Россия выйдет из числа крупнейших экономик мира вследствие введенных санкций.