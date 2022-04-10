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На производство препарата от коронавируса «МИР-19» выделят 387 млн рублей

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© Фото: Baltphoto

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Средства пойдут на усовершенствования технологических линий для массового производства.

387 миллионов рублей будет направлено на необходимые технологические усовершенствования для массового производства российского препарата от коронавируса «МИР-19». Данная информация опубликована на сайте Правительства РФ. Распоряжение о выделении средств подписал вице-премьер РФ Михаил Мишустин.

Средства получит «Институт иммунологии», который разработал лекарственный препарат. Деньги также направят на модернизацию и приобретение необходимого оборудования.

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР-19» в декабре прошлого года. Проведенные исследования доказали его эффективность против всех известных науке штаммов коронавируса, в том числе «дельты» и «омикрона».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что назальная вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Гамалеи, пройдет пострегистрационные испытания у взрослых и детей.

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