13 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 13 056 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Днем ранее сообщалось о 13 573 новых случаях — заболеваемость продолжает постепенно снижаться. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 17 996 060 россиян.

За сутки в России зарегистрировано 259 смертей от коронавируса и его последствий. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 371 716 россиян.

Госпитализация потребовалась 1457 пациентам с диагнозом коронавирус. 29 372 россиянина выздоровели после перенесенного заболевания.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице суточная заболеваемость коронавирусом составила 617 случаев.