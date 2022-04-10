За сутки коронавирус в Петербурге диагностировали 617 раз

В Петербурге за прошедшие сутки, 9 апреля, в официальную статистику вошло 617 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Заболеваемость коронавирусм в Северной столице продолжает постепенно снижаться — накануне сообщалось о 689 выявленных случаях. Всего за время пандемии зарегистрировано 1 507 880 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки в Петербурге от коронавируса и его последствий скончались 14 человек. Общее количество смертей с начала пандемии достигло 33 217.

С подтвержденным диагнозом коронавирус в субботу в петербургские стационары поступило 88 человек. Выписаны по выздоровлению 816 человек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил россиянам о вероятности новой волны коронавируса.