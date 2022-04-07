Мурашко напомнил россиянам о вероятности новой волны коронавируса

В России существует вероятность возникновения новой волны коронавируса. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать ряд мер, в частности, масочный режим. По его словам, ношение масок однозначно помогает и предохраняет. Министр здравоохранения также отметил необходимость вакцинации, а также ревакцинации от коронавируса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что новый подвариант штамма коронавируса «омикрон» могли обнаружить в Китае. Ученые отмечают, что образец требует дополнительных исследований.