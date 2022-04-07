За сутки в России коронавирусом заболели более 14 тысяч человек

В России за прошедшие сутки, 6 апреля, диагноз коронавирус поставили 14 355. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили уже у 17 955 120 россиян. Больше всего, 1004 человека за сутки, зарегистрировано в Москве.

За сутки от болезни и её последствий умерли 287 россиян. 20 летальных исходов зарегистрировано в Москве, а 16 — в Петербурге.

Состояние 2612 россиян с подтвержденным диагнозом коронавирус потребовало госпитализации. Выписано по выздоровлению 35 304 человека.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге за прошедшие сутки выявили 715 случаев коронавируса. Город остается вторым по суточной заболеваемости среди российских регионов.