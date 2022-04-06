В России диагностировали более 14,5 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки, 5 апреля, коронавирус подтвердили у 14 661 человека. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Всего с начала пандемии количество зарегистрированных случаев достигло 17 940 765.

Больше всего заболевших — 1072 человека — зарегистрировано в Москве. Петербург с 734 случаями остается на втором месте по суточной заболеваемости. В Свердловской области заболело 692 человека за сутки.

Скончался от коронавируса и его последствий за сутки 291 россиянин. Общее число погибших от болезни за время пандемии достигло 370 602 человек.

3 713 россиян госпитализировали за сутки с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 35 306 были выписаны после выздоровления от коронавируса.