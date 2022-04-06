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734 случая коронавируса диагностировали в Петербурге за сутки

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© Фото: Baltphoto

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Выздоровело после коронавируса 2597 человек.

В Петербурге за прошедшие сутки, 5 апреля, в официальную статистику вошло 734 подтвержденных случая коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб 6 апреля. По суточной заболеваемости коронавирусом среди российских регионов Петербург находится на втором месте после Москвы.

За сутки в Петербурге скончались от коронавируса и его последствий 15 человек. В Москве умерли 18 человек за сутки.

С подтвержденным диагнозом коронаврус за сутки в петербургские больницы привезли 148 человек. Завершили курс лечения и были выписаны по выздоровлению 2597 горожан.

Всего с начала пандемии в Петербурге было выявлено 1 505 116 случаев коронавируса. 33 164 петербуржца скончались от болезни и её последствий.

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