На Орджоникидзе дебоширы распылили газовый баллончик в сторону росгвардейцев

В Московском районе Петербурга двое мужчин пытались выломать дверь в парадную на улице Орджоникидзе. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, патруль заметил дебоширов в ночь на 3 апреля.

На просьбу росгвардейцев прекратить противоправные действия, мужчины отреагировали агрессивно и попытались распылить газовый баллончик в сторону сотрудников. В итоге хулиганов задержали и доставили в отдел полиции.

При себе у задержанных также был обнаружен пакет с неизвестным веществом, которое может являться наркотиком.