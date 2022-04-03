Более 10 тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса амбулаторно

В Петербурге проходят амбулаторное лечение от коронавируса 10 632 человека. За сутки из больницы выписались по выздоровлению 135 пациентов, а поступили с данным диагнозом 86 горожан.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на эпидемиологическую справку Смольного, 242 человека в настоящее время находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 пациентов с коронавирусом.

10 325 получают лекарственную терапию на дому. 218 человек в настоящее время находятся на карантине после контакта с заболевшим.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге сократилась. За сутки выявили 764 новых случая, а днем ранее — 917.