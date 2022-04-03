Более 16,5 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки, 2 апреля, выявлено 16 828 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 896 866. Об этом сообщает оперативный штаб. Число вновь выявленных случаев заболевания за сутки стало минимальным с 10 января.

Госпитализация за сутки потребовалась 1 981 пациенту с коронавирусом. Это на 45,1% меньше, чем днем ранее. Как уточнили в оперативном штабе, госпитализаций стало меньше в 71 российском регионе.

За сутки выздоровели после перенесенной болезни 35 695 человек. Этот показатель составляет 94,8% от общего числа заразившихся. Накануне курс лечения завершили 44 547 россиян.