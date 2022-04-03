81% петербуржцев не боится новой волны коронавируса

Петербуржцы менее, чем жители других городов России опасаются новой волны коронавируса. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на опрос SuperJob, 81% респондентов заявили, что не боятся новой вспышки заболеваемости. В Москве так же ответили 62% респондентов, а в Казани — 66%.

Всего в России новой вспышки болезни опасаются 26%. 3% респондентов сообщили о паническом страхе.

70% россиян сообщили, что к коронавирусу равнодушны. Респонденты отметили, что перестали воспринимать его как серьезную угрозу для здоровья.

Среди тех, кто не боится новой волны коронавируса, больше мужчин, чем женщин: 75 и 64% соответственно. С зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц не испытывают страха перед новой волной только 70%. Среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц таковых набралось 76%.