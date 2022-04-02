917 случаев коронавируса выявили за сутки в Петербурге

За прошедшие сутки в официальную статистику по коронавирусу в Петербурге вошло 917 новых случаев коронавируса. Такие данные озвучил оперативный штаб 2 апреля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В России диагностировали 17 949 новых случаев болезни. В Москве за сутки заболели 994 человека. Петербург находится на втором месте по уровню суточной заболеваемости. 590 случаев зарегистрировано в Воронежской области.

От коронавируса и его последствий за сутки в России скончались 340 человек. Из них 21 умер в Москве, а 16 — в Петербурге.

За сутки в Петербурге госпитализировали 95 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. 4732 петербуржца выздоровели после перенесенного заболевания.