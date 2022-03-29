Менее тысячи случаев коронавируса диагностировали в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 28 марта, в официальную статистику вошло 980 случаев заболевания коронавирусом. Всего в России выявили 19 660 новых случаев. 931 человек заболел в Воронежской области, а 917 — в Свердловской. В Москве диагностировали 708 новых случаев.

За сутки от коронавируса умерло 339 человек. 17 из них — в Петербурге.