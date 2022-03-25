Петербург снова лидирует по числу новых случаев коронавируса

В Петербурге за прошедшие сутки, 24 марта, в официальную статистику вошло 1237 новых случаев заболеваемости коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Всего по России выявлено 25 382 новых случая. Петербург снова стал лидером по уровню суточной заболеваемости в стране. 1164 человека заболело в Свердловской области, 114 - в Ростовской. В Москве за сутки диагностировали 1086 новых случаев.

В Петербурге госпитализированы с диагнозом коронавирус 157 человек за сутки. Выписаны по выздоровлению 3320 человек.

Суточная смертность от коронавируса в России составила 398 случаев. По 25 человек умерло от болезни в Москве и Петербурге за сутки.