1486 петербуржцев заболели ковидом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 17 марта, в официальную статистику вошло 1486 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

В России подтверждено 34 442 новых случая коронавируса за сутки. В Свердловской области заболело 1776 человек. В Москве суточная заболеваемость составила 1130 новых случаев.

За сутки от коронавируса в России скончалось 524 человека. В Петербурге зарегистрировано 25 летальных исходов, а в Москве — 38.

Госпитализировали с диагнозом короанвирус за прошедшие сутки 210 петербуржцев. 4487 человек завершили лечение от коронавируса.