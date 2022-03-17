Более 1,5 тыс человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 16 марта, в официальную статистику по коронавирусу вошли 1560 новых случаев. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Петербург находится на втором месте по суточной заболеваемости после Свердловской области, где заболели 1804 человека. В Москве зарегистрировано 1352 новых случая.

Всего в России за сутки выявили 34 819 новых случаев. Суточная смертность от коронавируса и его последствий составила 561 случай. В Петербурге скончались 28 человек, а в Москве — 42.

За сутки в Петербурге с диагнозом коронавирус госпитализировано 202 человека. 5777 петербуржцев выздоровели от коронавируса.