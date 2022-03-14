Госпиталь в «Ленэкспо» закроют 15 марта

Временный коронавирусный госпиталь в «Ленэкспо» заканчивает свою работу. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на руководителя учреждения Руслана Дмитришена.

Сейчас в учреждении находятся 32 пациента. Все они уже получили отрицательный тест на коронавирус и будут выписаны в ближайшее время. Госпиталь прекратит свою работу 15 марта.

За время работы временного госпиталя в «Ленэкспо» за все волны пандемии во учреждении получили лечение 13,4 тысяч пациентов с коронавирусом.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что к плановому приему пациентов вернулось несколько других петербургских стационаров. В частности, прием пациентов по основному профилю начала больница Святого Георгия.