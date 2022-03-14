В школах Петербурга дистанционно учатся 12 классов

В Петербурге сократилось количество школьных классов, которые находятся на дистанционном обучении из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Как сообщили в комитете по образованию, временно учатся удаленно 12 классов в пяти школах города. 4706 школьников учатся дома по заявлению родителей.

Из-за высокого уровня заболеваемости также закрыты на карантин три группы в трех детских садах Петербурга.

На пике заболеваемости омикроном количество отправленных на дистанционное обучение школьных классов достигало 20% от общего числа. В начале февраля в комитете по образованию также сообщали о почти 5 тысячах заболевших учителей.