В петербургских ковид-стационарах осталось менее трех тысяч пациентов

В стационарах для пациентов с подтвержденным коронавирусом в Петербурге осталось 2990 человек. Такие данные сообщили в пресс-службе администрации города.

Из этого числа 325 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 132 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в ковид-стационары поступили 127 человек. 424 пациента выписали по выздоровлению.

В петербургских стационарах для пациентов с коронавирусом подготовлены 4 203 койки. Из них свободны в настоящее время 41%.