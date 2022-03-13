127 петербуржцев с коронавирусом госпитализировали за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 12 марта, госпитализировали с коронавирусом 127 пациентов. Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего в городских стационарах остаются 2990 пациентов с таким диагнозом. 325 пациентов в тяжелом состоянии переведены в отделения реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 132 человека.

В городских стационарах для пациентов с коронавирусом подготовлены 4203 койкоместа. Из них в настоящее время свободны 41,41%.

Выписаны из стационаров за прошедшие сутки 424 пациента с коронавирусом.