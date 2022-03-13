Почти две тысячи петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 12 марта, в статистику по суточной заболеваемости вошли 1923 новых случая коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Всего в России суточная заболеваемость коронавирусом составила 44 989 новых случаев. Больше всего заболевших выявлено в Свердловской области — 2100 человек. В Москве за сутки зарегистрировано 1437 новых случаев болезни.

Суточная смертность от коронавируса в России составила 596 случаев. 49 человек умерло в Москве и 36 в Петербурге.

В Северной столице за сутки госпитализировано 82 человека. Выписаны по выздоровлению 1182 петербуржца.