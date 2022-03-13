Мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге стало вдвое меньше

В Петербурге уменьшилось число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте городского комитета по здравоохранению.

Ранее пунктов вакцинации насчитывалось 57. Теперь их число сократилось до 21, то есть стало более чем в два раза меньше.

Лидером по числу мобильных пунктов вакцинации является Невский район. Там их работает четыре.

В Красногвардейском, Выборгском и Колпинском районах действуют по три мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Во Фрунзенском и Центральном работают два. В Адмиралтейском, Московском, Пушкинском и Красносельском районах функционирует только по одному пункту.