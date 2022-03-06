Оперштаб сообщает о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге

В Петербурге продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом. Несмотря на снижение, цифры остаются значительными. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 3155 случаев.

В России заболели 79 863 человека. Петербург снова существенно опережает по суточной заболеваемости Москву, где за сутки коронавирусом заболел 1901 человек.

За сутки от коронавируса в России скончалось 744 человека. В Петербурге зарегистрировано 65 летальных исходов, в Москве — 75.

Завершили лечение от коронавируса и выписан по выздоровлению 11171 петербуржец. В целом по России выздоровели после болезни 149 060 человек.