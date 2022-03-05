Петербургские врачи рассказали, как боролись с коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом в Петербурге официально диагностировали 5 марта 2020 года. Так называемым «нулевым» пациентом стал студент Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, приехавший из Италии. Он успешно справился с болезнью и к настоящему моменту уже вернулся на родину.

«Петербургский дневник» опубликовал рассказы тех, кто боролся с пандемией в Петербурге с её первых дней. Первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что рассчитывать количество необходимых СИЗ еще до первого пациента. Он отмечает, что расчет был на одну больницу имени Боткина и сделан примерно на месяц в надежде, что коронавирус закончится так же быстро, как и обычный грипп.

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов сообщил, что сотрудники госпиталя обучались в течение 36 часов, а после шли в красную зону. Из 2200 человек уволилось около 60. При этом 25 из них были медики старше 65 лет и их приглось уговаривать уйти на самоизоляцию.

Главный врач городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий рассказал, что в их больнице первые случаи коронавируса обнаружили 27 марта. Тогда было принято решение о карантине для сотрудников и пациентов.

Так же сложно оказалось переделать стационар, который не был предназначен для инфекционных больных, под прием пациентов с коронавирусом. Для этого фактически потребовалась реконструкция здания.