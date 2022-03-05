В петербургских больницах остаются более 4,5 тысяч пациентов с коронавирусом

250 петербуржцев госпитализировали с подтвержденным коронавирусом и пневмониями за прошедшие сутки. В оперативном штабе сообщают, что всего лечение от коронавируса в больницах проходят 4562 человека. 442 из них в тяжелом состоянии находятся в отделениях реанимации. 161 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В петербургских больницах свободно 31,9% коек для пациентов с коронавирусом. Дома от болезни лечатся 61 624 пациентов. За сутки от коронавируса в Петербурге умер 61 человек.

Как ранее заявлял губернатор Александр Беглов, ситуация с коронавирусом в городе «непростая, но контролируемая». Однако суточная заболеваемость и смертность остаются на высоком уровне.

Беглов сообщает об успешном преодолении пика заболеваемости в Петербурге. Но если верить статистическим данным, картина с коронавирусом по-прежнему складывается не самая благоприятная. Несмотря на это губернатор и его команда сокращают количество работающих с коронавирусом стационаров в городе, что может существенно осложнить получение своевременной медицинской помощи для новых заболевших.