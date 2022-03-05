3481 петербуржец заболел коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 4 марта, в официальную статистику вошел 3481 новый случай коронавируса. Накануне было диагностировано 3422 случая. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Всего за время пандемии в Петербурге было выявлено 1 456 195 случаев заболевания коронавирусом. В России их количество достигло 16 861 793. Из них 86 769 случаев заражения были диагностированы за прошедшие сутки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее начал переводить петербургские стационары к плановому приему пациентов. Так, с начала марта пациентов с коронавирусом перестала принимать больница святого Георгия. При этом свободных коронавирусных коек в городе осталось менее 1,5 тысяч. С учетом суточной заболеваемости, этого количества может быть недостаточно. Петербуржцы задаются вопросом, готовится ли команда губернатора Александра Беглова лишать горожан возможности оказаться на свободной койке.

А совсем скоро свободные койки могут пригодиться, ведь с началом белых ночей и летнего сезона со всей страны начнут приезжать туристы и привозить с собой инфекцию, что может стать спусковым крючком для еще одной волны коронавируса. Справится ли Беглов и его команда с таким вызовом, остается только наблюдать.