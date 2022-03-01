Беглов заявил о победе Петербурга над коронавирусом, несмотря на лидерство по суточной заболеваемости в феврале

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о снижении числа новых случаев заболеваемости коронавирусом на 30,8%. Госпитализация, по словам градоначальника, сократилась на 34,5%.

В Петербурге перешли на плановый прием пациентов несколько стационаров: больницы Святого Георгия и Святой Ольги, а также 16-й роддом. Губернатор подчеркнул, что помощь пациентам с коронавирусом по-прежнему оказывают 15 городских и три федеральных стационара.

Однако статистика показывает другую картину. Петербург занимал первое место по уровню суточной заболеваемости коронавирусом большую часть февраля. Несмотря на наблюдаемый в настоящее время спад, он по-прежнему опережает Москву по суточной заболеваемости: 3421 случай против 2066. Также в городе остается высокой смертность от последствий ковида - с середины февраля каждые сутки от 70 до 83 летальных случаев. За прошедшие сутки зафиксировано 77 смертей.

Беглов и его команда продолжают докладывать об успешной борьбе с ковидом. В реальности город по-прежнему входит в число регионов-лидеров по суточной заболеваемости. Петербуржцам только остается ждать окончания пятой волны коронавируса и со страхом ждать новой волны.